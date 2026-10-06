Эльбрус, рафты и квадроциклы: как нотариусы из Псковской области занимаются спортом

13:19, 06 октября 2026, ПАИ

Нотариусы Псковской области активно занимаются спортом – участвуют в «Забеге.РФ» и «Псковском марафоне», поднимаются на Казбек и Эльбрус, сплавляются на рафтах по карельской реке Шуе и осваивают квадроциклы на Кольском полуострове, привлекая в своё движение молодых коллег. Об этом президент нотариальной палаты Псковской области Наталья Анисимова рассказала в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

«Все мы понимаем, что только здоровое тело помогает нам оставаться бодрыми и хорошо работать. Мы участвуем в «Забеге.РФ» неоднократно. В прошлом году участвовали в «Псковском марафоне». Кроме того, наши коллеги участвуют в «Гонке героев» – это невероятно сложно. В прошлом году наша коллега из Себежа съездила на эту гонку», – рассказала Анисимова.

По её словам, нотариусы сами устраивают себе спортивные путешествия. «Наши коллеги поднимаются на горы – Казбек, Эльбрус. В прошлом году мы сплавлялись на рафтах по реке Шуе в Карелии. В этом году на квадроциклах мы посетили Кольский полуостров, – отметила президент палаты. – Конечно, мы стараемся привлекать в том числе молодых коллег к нашему движению. Нас становится всё больше и больше. Конечно, мы развиваем спортивное движение в наших массах».

Анисимова подчеркнула, что о прошедших мероприятиях нотариусы рассказывают коллегам. «Это просто невозможно держать в себе. Передавая такие эмоции, люди хотят присоединиться. Зовём всех, и наше спортивное сообщество увеличивается, – отметила она. – Не только рассказами, но и фотографиями, невероятными сюжетами привлекаем коллег в наше спортивное движение».