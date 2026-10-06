Расписание поезда Новосокольники – Великие Луки изменится
Пригородный поезд № 6506 Новосокольники – Великие Луки будет ходить по изменённому расписанию в отдельные дни, сообщили ПАИ в администрации города.
27 декабря 2026 года, а также 3, 8 и 10 января, 21 февраля и 7 марта 2027 года поезд будет ходить по новому расписанию. Отправление со станции Новосокольники в 06:56, прибытие на станцию Великие Луки в 07:55.
Уточнить расписание можно на станциях Северо-Западной пригородной пассажирской компании и на сайте ОАО «РЖД».
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