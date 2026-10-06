Расписание поезда Новосокольники – Великие Луки изменится

16:56, 06 октября 2026, ПАИ

Пригородный поезд № 6506 Новосокольники – Великие Луки будет ходить по изменённому расписанию в отдельные дни, сообщили ПАИ в администрации города.

27 декабря 2026 года, а также 3, 8 и 10 января, 21 февраля и 7 марта 2027 года поезд будет ходить по новому расписанию. Отправление со станции Новосокольники в 06:56, прибытие на станцию Великие Луки в 07:55.

Уточнить расписание можно на станциях Северо-Западной пригородной пассажирской компании и на сайте ОАО «РЖД».