Условный срок получил великолучанин за продажу марихуаны знакомому
Житель Великих Лук получил условный срок за продажу наркотиков, сообщили ПАИ в городском суде.
Установлено, что днём 7 апреля местный житель, находясь на территории Великих Лук, продал своему знакомому марихуану.
5 октября Великолукский городской суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. В течение испытательного срока мужчина обязан не менять постоянное место жительство без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и дважды в месяц являться туда на регистрацию.
Помимо этого, принадлежащий великолучанину мобильный телефон, использованный при совершении преступления, конфискован в собственность государства.