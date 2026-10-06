Условный срок получил великолучанин за продажу марихуаны знакомому

18:54, 06 октября 2026, ПАИ

Житель Великих Лук получил условный срок за продажу наркотиков, сообщили ПАИ в городском суде.

Установлено, что днём 7 апреля местный житель, находясь на территории Великих Лук, продал своему знакомому марихуану.

5 октября Великолукский городской суд признал его виновным в совершении преступления по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. В течение испытательного срока мужчина обязан не менять постоянное место жительство без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и дважды в месяц являться туда на регистрацию.

Помимо этого, принадлежащий великолучанину мобильный телефон, использованный при совершении преступления, конфискован в собственность государства.