Россияне проводят в интернете в среднем три недели в год

19:19, 06 октября 2026, ПАИ

Сколько времени россияне тратят на интернет, рассказал вице-премьер России Дмитрий Григоренко на пленарной сессии форума «Цифровые решения», который проходит в Национальном центре «Россия» с 6 по 10 октября. Об этом пишет РИА Новости.

По словам чиновника, ежегодно на одного человека уходит в среднем 1,5 терабайта интернет-трафика.

«Получается 21 день, то есть три недели. То есть в среднем каждый россиянин три недели проводит в интернете», – отметил Дмитрий Григоренко.

При этом в других странах на одного человека ежегодно приходится один терабайт – в 1,5 раза меньше.