Пскович возместит 2,4 млн за уничтожение контрафактного алкоголя

22:56, 06 октября 2026, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Северо-Западному округу к местному жителю о возмещении убытков. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В иске указано, что псковича признали виновным в совершении преступления по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере). Приговор вступил в законную силу.

Изъятую в рамках уголовного дела алкогольную продукцию передали на ответственное хранение АО «Росспиртпром», которое до декабря 2024 года оказывало услуги по транспортировке, хранению и уничтожению изъятых вещественных доказательств на основании заключённых с истцом государственных контрактов. В дальнейшем изъятая алкогольная продукция была направлена на уничтожение.

Федеральный бюджет понёс убытки, связанные с необходимостью оплаты вывоза и хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в размере более 2,4 миллиона рублей. Истец попросил взыскать с псковича указанную сумму.

Суд удовлетворил иск. Судебное решение не вступило в законную силу.