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Общество

В Псковской области обсудили темпы догазификации сразу в семи муниципалитетах

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов вместе с советником по взаимодействию с органами власти Арменом Мнацаканяном посетили семь муниципалитетов региона. Рабочие встречи прошли с главами Новосокольнического, Невельского, Локнянского, Бежаницкого, Порховского и Дедовичского районов, а также Дновского округа, сообщил Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Антона Дымова

На встречах обсудили ход догазификации, актуализацию планов-графиков, проведение строительно-монтажных работ и восстановление дорог после прокладки сетей. Отдельное внимание уделили социальной поддержке жителей и взаимодействию с заявителями, чьи дома еще не подготовлены к подключению, несмотря на подведённые к участкам газовые сети.

Особого внимания, отметил Антон Дымов, требовало обсуждение проектных решений по строительству сетей на сложных участках догазификации, а также усиление работы по взаимодействию с заявителями, до границ участков которых выполнено строительство газораспределительных сетей, но не завершены работы по подготовке домовладения к приему газа.

Сейчас бесплатно провести газ до границ участка могут жители 172 населённых пунктов Псковской области. За время реализации программы построено более 1 тыс. км газораспределительных сетей и газопроводов-вводов. Заявки на догазификацию уже исполнены более чем у 17 тысяч жителей региона, свыше 9,5 тысячи абонентов подключены к сетевому газу. Всего в работе находится почти 21 тысяча заявок на догазификацию.

«Мы держим темп выполнения работ по догазификации, взятый нами в 2025 году. Наша цель – его не снижать, чтобы как можно быстрее довести до потребителей сетевой газ. Благодарю глав муниципалитетов за продуктивные встречи», – заключил Антон Дымов.

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