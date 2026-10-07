Региональный турнир по боксу памяти Евгения Клевцова пройдёт в Великих Луках
Традиционный региональный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова пройдёт в Великих Луках с 15 по 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.
Предварительные бои пройдут 15 и 16 октября. 17 октября состоятся полуфинальные поединки, а 18 октября – финальные.
К состязаниям допустят боксёров в четырёх возрастных группах. Победителей и серебряных призёров наградят медалями, призами и грамотами, а бронзовых медалистов – только медалями и грамотами.
Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 10 октября.
Борис Елкин обсудил развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО с депутатом Госдумы Антоном Морозом