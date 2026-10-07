В конце рабочей недели Землю накроют магнитные бури

10:38, 07 октября 2026, ПАИ

Слабые и средние магнитные бури ожидаются на Земле в пятницу, 9 октября. Геомагнитная обстановка должна прийти в норму к воскресенью, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет РИА Новости.

По его словам, неделя началась с усиления солнечной активности. Согласно прогнозам международных центров, облако солнечного вещества достигнет Земли ранним утром 9 октября.

Возмущения геомагнитного поля продлятся около двух суток. В пятницу возможны магнитные бури уровней G1–G2, вероятность их возникновения оценивается примерно в 80%, отметил Леус.

К воскресенью геомагнитное поле Земли, как ожидается, вернётся к спокойному состоянию.