В 2027 году пенсии в России проиндексируют дважды

12:18, 07 октября 2026, ПАИ

В 2027 году страховые пенсии в России проиндексируют дважды – в феврале и апреле. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет «Главный Региональный».

Согласно проекту бюджета Социального фонда, февральское повышение сейчас оценивается в 6,8% – по фактической инфляции за 2026 год, а с 1 апреля страховая пенсия дополнительно вырастет ещё на 3,3%.

С 1 февраля выплаты увеличат как работающим, так и неработающим пенсионерам. Одновременно повысят стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты.

Второй этап начнётся 1 апреля. Стоимость пенсионного балла увеличится с учётом доходов Социального фонда и экономических показателей. При этом фиксированная выплата останется на уровне февраля. Поэтому размер дополнительной прибавки будет зависеть от количества пенсионных баллов, накопленных гражданином.

В этот же день проиндексируют социальные и государственные пенсии. Их повышение будет связано с ростом общероссийского прожиточного минимума пенсионера за 2026 год.

С 1 августа Социальный фонд проведёт перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. В расчёт возьмут страховые взносы, перечисленные за 2026 год, однако прибавку ограничат стоимостью трёх пенсионных баллов. В тот же день скорректируют накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты – их размер будет зависеть от результатов инвестирования средств.

С 1 октября запланировано повышение военных пенсий на 4%. При этом окончательные параметры будут определяться в рамках бюджетных решений.

Все предусмотренные перерасчеты проведут автоматически, без подачи заявлений. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство намерено индексировать социальные обязательства с учётом инфляции.