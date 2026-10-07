Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В 2027 году пенсии в России проиндексируют дважды

В 2027 году страховые пенсии в России проиндексируют дважды – в феврале и апреле. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, пишет «Главный Региональный».

Согласно проекту бюджета Социального фонда, февральское повышение сейчас оценивается в 6,8% – по фактической инфляции за 2026 год, а с 1 апреля страховая пенсия дополнительно вырастет ещё на 3,3%.

Фото: ПАИ

С 1 февраля выплаты увеличат как работающим, так и неработающим пенсионерам. Одновременно повысят стоимость пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты.

Второй этап начнётся 1 апреля. Стоимость пенсионного балла увеличится с учётом доходов Социального фонда и экономических показателей. При этом фиксированная выплата останется на уровне февраля. Поэтому размер дополнительной прибавки будет зависеть от количества пенсионных баллов, накопленных гражданином.

В этот же день проиндексируют социальные и государственные пенсии. Их повышение будет связано с ростом общероссийского прожиточного минимума пенсионера за 2026 год.

С 1 августа Социальный фонд проведёт перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. В расчёт возьмут страховые взносы, перечисленные за 2026 год, однако прибавку ограничат стоимостью трёх пенсионных баллов. В тот же день скорректируют накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты – их размер будет зависеть от результатов инвестирования средств.

С 1 октября запланировано повышение военных пенсий на 4%. При этом окончательные параметры будут определяться в рамках бюджетных решений.

Все предусмотренные перерасчеты проведут автоматически, без подачи заявлений. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство намерено индексировать социальные обязательства с учётом инфляции.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

07 октября 2026

Жительница Печорского района получила четыре месяца колонии за неуплату алиментов
07 октября 2026

О состоянии сетей и качестве воды в Пскове поговорят в программе «Среда обитания»
07 октября 2026

В Псковской области 20 беременных жён военнослужащих получили пособие от СФР
07 октября 2026

До +17 градусов и туман: какой будет погода в Псковской области 8 октября
07 октября 2026

Капремонт моста через реку Синюю начался в Красногородском районе
07 октября 2026

Каменный пень возрастом в сотни миллионов лет передали в Псковский музей
07 октября 2026

В доме на улице Красноармейской в Пскове запустили отопление после капремонта
07 октября 2026

Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области с 25 октября

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...