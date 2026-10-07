Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О состоянии сетей и качестве воды в Пскове поговорят в программе «Среда обитания»

Заместитель директора по производству МП Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич станет гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 7 октября, в 14:00.

Олег Панкевич. Фото: ПАИ

Какие ключевые работы по ремонту и замене сетей были выполнены в этом году? Что в приоритете на 2027 год? Как специалисты определяют, какой участок сети необходимо ремонтировать в первую очередь и есть ли внешние признаки того, что он уже находится на грани аварии? Как оценивается состояние ливневой канализации Пскова? Насколько стабильно сегодня качество воды в областном центре? Какие специальности сейчас наиболее востребованы на предприятии?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

07 октября 2026

Профтур на производство электродвигателей прошел для псковских школьников
07 октября 2026

Палкинский округ первый в регионе получил паспорт готовности к отопительному сезону
07 октября 2026

В Псковском горводоканале назвали процент износа сетей водоснабжения и водоотведения
07 октября 2026

В Псковской области сотрудники ОМОН обезвредили мину времён ВОВ
07 октября 2026

В Пскове в следующем году переложат почти два километра коллектора на улице Западной
07 октября 2026

Режим беспилотной опасности отменён в Псковской области
07 октября 2026

Михаил Ведерников поздравил Владимира Путина от имени псковичей
07 октября 2026

От Максима Горького до Лисьих Горок: Псковский горводоканал отчитался о ремонте сетей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...