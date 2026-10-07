О состоянии сетей и качестве воды в Пскове поговорят в программе «Среда обитания»

13:36, 07 октября 2026, ПАИ

Заместитель директора по производству МП Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич станет гостем программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 7 октября, в 14:00.

Какие ключевые работы по ремонту и замене сетей были выполнены в этом году? Что в приоритете на 2027 год? Как специалисты определяют, какой участок сети необходимо ремонтировать в первую очередь и есть ли внешние признаки того, что он уже находится на грани аварии? Как оценивается состояние ливневой канализации Пскова? Насколько стабильно сегодня качество воды в областном центре? Какие специальности сейчас наиболее востребованы на предприятии?

Об этом и многом другом – в эфире «Среды обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».