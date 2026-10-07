В Пскове завершили второй этап противоаварийных работ на стенах Окольного города

14:40, 07 октября 2026, ПАИ

В Пскове завершили вторую очередь первоочередных противоаварийных работ на стенах Окольного города – объекта культурного наследия федерального значения XV–XVI веков, сообщает официальный канал Псковской области в мессенджере MAX.

Работы провели на участке от Власьевской башни до улицы Профсоюзной. Здесь убрали каменную осыпь, восстановили отдельные участки кладки и выполнили докомпановку камня. На работы направили 9,6 млн рублей из федерального бюджета.

Специалисты министерства культурного наследия Псковской области приняли выполненные работы. По итогам приемки комиссия признала их выполненными в установленные сроки и с надлежащим качеством.

Работы на стене продолжаются. Сейчас здесь реализуются третья очередь противоаварийных работ и первая очередь консервационных работ. Их общая стоимость составляет 18,6 млн рублей.

Кроме того, в рамках госпрограммы «Развитие культуры» разрабатывается рабочая документация для консервации трех башен Окольного города – Мстиславской XV века, Михайловской и Глухой XVI века. Работы планируют провести в 2027–2028 годах, их общая стоимость вместе с проектированием составит 18,6 млн рублей.