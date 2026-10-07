В Псковской области открыт набор на второй поток федеральной программы «СВОй бизнес»

16:30, 07 октября 2026, ПАИ

Второй поток федеральной программы по предпринимательству «СВОй бизнес» стартует в Псковской области 26 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Программа «СВОй бизнес» – это возможность получить практические знания, профессиональную поддержку и начать собственное дело. Она поможет участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей получить практические знания по запуску и развитию своего дела: от выбора бизнес-идеи до составления полноценного плана и первых шагов на рынке.

Участников ждёт очное пятидневное обучение, консультации экспертов и наставников, живые истории предпринимателей, бизнес-визиты на предприятия, пошаговая подготовка к запуску бизнеса, а также информация о мерах поддержки.

Подать заявку могут участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и члены их семей. Требуется подтверждение статуса участника СВО / ветерана боевых действий / члена семьи.

Заявку можно направить как самостоятельно на цифровой платформе МСП по ссылке, так и при личном обращении в центр «Мой бизнес» Псковской области (Псков, улица Гоголя, 14, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 17:00) или в фонд «Защитники Отечества» (Псков, улица Льва Толстого, 31а, с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 18:00). Регистрация осуществляется только через личный кабинет заявителя на портале «Госуслуги».

Справочную информацию можно узнать по телефонам (8 8112) 67-28-13 (фонд «Защитники Отечества»), (8 8112) 33-13-37 добавочный 107 (центр «Мой бизнес» Псковской области), (8 8112) 29-98-92 (министерство экономического развития Псковской области).

Организаторами программы на территории региона выступают министерство экономического развития Псковской области, Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области, Псковское региональное отделение «Опоры России», дополнительный офис «Псковский» Санкт-Петербургского филиала ПАО «Банк ПСБ», филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области, региональное отделение партии «Единая Россия».