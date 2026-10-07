Михаил Ведерников поздравил Владимира Путина от имени псковичей

17:28, 07 октября 2026, ПАИ

Сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает президент Российской Федерации Владимир Путин. Главу государства от себя лично и от жителей Псковской области поздравил глава региона Михаил Ведерников.



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ



Фото: из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

















«Под руководством Владимира Владимировича наша страна укрепила суверенитет, вернула исторические регионы и восстановила статус великой мировой державы. Его стратегическое видение, твёрдая государственная позиция и решительность обеспечивают стабильность и уверенное развитие России в самых сложных геополитических условиях», – отметил он в своём канале в мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Владимир Путин уделяет особое внимание развитию каждого субъекта нашей страны. Благодаря его личной поддержке и федеральным решениям в Псковской области реализуются масштабные инфраструктурные проекты, качественно модернизируется социальная сфера, создаются передовые условия для реабилитации ветеранов СВО и повышения уровня жизни граждан.

«Желаю нашему национальному лидеру сил, энергии и новых успехов в служении Отечеству. Псковская область всегда была и остается надёжной опорой главы государства!» – заключил глава региона.