Словом и делом. Как Владимир Путин поддерживает Псковскую область

14:43, 07 октября 2026, ПАИ

Сегодня президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Это отличный повод вспомнить о том, какую помощь в развитии и какое внимание глава государства оказывает Псковской области.

О поддержке региона лучше всего говорят конкретные перемены: новая больница, возможности для подготовки врачей, современное производство, восстановленные памятники. В Псковской области есть такие примеры – и за ними стоят в том числе адресные решения Владимира Путина, его участие в запуске объектов и поддержка долгосрочных проектов. Именно в этом и заключается главный смысл президентского внимания к нашей области – дать региону возможность двигаться дальше: укреплять здравоохранение, развивать экономику, сохранять наследие. Причём результат складывается из общей работы – федеральных решений, настойчивости региональной команды, труда строителей, врачей, преподавателей, предпринимателей и реставраторов.

Помощь в самый трудный момент

Один из наиболее убедительных примеров – строительство медицинских центров в Пскове и Великих Луках в 2020 году. Во время пандемии региону требовалось быстрое усиление инфекционной службы. По поручению президента за работу взялось Министерство обороны: два корпуса – на 200 мест в Пскове и на 100 мест в Великих Луках – построили всего за 72 дня. 15 сентября 2020 года Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии их открытия.

Значение этого решения особенно хорошо видно в сравнении. До строительства нового комплекса инфекционное отделение в Пскове располагалось в здании 1963 года постройки и было рассчитано на 80 коек. Регион получил не просто дополнительные места на время эпидемии, а современную медицинскую инфраструктуру, рассчитанную и на дальнейшую повседневную работу.

Президентское поручение позволило в чрезвычайно короткие сроки сделать то, чего область давно ждала.

Но построить объекты здравоохранения – только часть задачи. Не менее важно, чтобы в ней было кому работать. Поэтому логичным продолжением стала поддержка подготовки медицинских кадров непосредственно в регионе.

В сентябре 2021 года Владимир Путин поддержал предложение Михаила Ведерникова о строительстве учебно-лабораторного корпуса медицинского факультета Псковского государственного университета с привлечением Минобороны. В июне 2023 года строительство было завершено.

Это уже решение на перспективу. Новая база для подготовки медиков даёт области возможность не только приглашать специалистов со стороны, но и растить собственные кадры. На встрече с президентом 10 сентября 2026 года губернатор сообщил, что два выпуска уже работают в учреждениях здравоохранения региона, а дефицит медицинских кадров благодаря комплексу федеральных и региональных мер удалось сократить с 52 до 36 %. Проблема ещё не решена, но направление движения вполне определённое.

Экономика с новыми возможностями

Ещё один показательный эпизод – участие Владимира Путина в запуске производства на заводе «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино». Церемония состоялась 28 декабря 2022 года в режиме видеоконференции. Речь шла о создании импортозамещающего производства БОПЭТ-плёнок; проектная мощность соответствующего производства составляла до 72 тысяч тонн в год.

К моменту запуска на предприятии было создано свыше 270 рабочих мест. На церемонии президент также говорил о перспективе формирования в Псковской области промышленного кластера – предприятий, которые могли бы использовать продукцию «Титан-Полимера» как сырьё. Здесь важно различать уже достигнутый результат и планы: производство было запущено, а кластер обозначен как дальнейшее направление развития.

Для области такой проект важен не только масштабом оборудования. Современное предприятие расширяет представление о том, каким может быть регион. Псковская земля – это не только богатейшая история и туристические маршруты, но и место для технологичного производства, профессионального роста и новых деловых связей.

Есть решения менее заметные, но принципиально важные для возможностей регионального бюджета.

На сентябрьской встрече 2026 года Михаил Ведерников поблагодарил президента за решения, благодаря которым дорогие коммерческие кредиты были заменены льготными бюджетными, а часть кредитов списана. По приведённым губернатором данным, в 2017 году государственный долг области составлял почти 102 %, тогда как к моменту встречи показатель снизился до 42,8 %.

За такими инициативами главы государства о поддержке регионов стоит очень понятная вещь: возможность направлять больше ресурсов на развитие, а не на обслуживание дорогих заимствований. Такие решения создают основу, на которой затем появляются видимые перемены.

Наследие как ресурс будущего

Для Псковской области развитие невозможно отделить от сохранения исторического облика. Наше наследие – одна из опор экономики и важнейшая часть региональной идентичности.

В 2020 году решением президента была создана организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Первоначально в её работу вошли 36 памятников, затем перечень расширился до 69.

Отдельный пример – поддержанная Владимиром Путиным программа подготовки к 550-летию Псково-Печерского монастыря. Работы затронули не только обитель, но и город: улицы, дома, фасады. Как следствие – резкий рост потока туристов.

Реставрация становится вкладом в будущее – в привлекательность города, возможности местного бизнеса, желание жителей беречь своё пространство.

Внимание с продолжением

В случае Псковской области президентская поддержка проявилась вполне предметно: поручение построить медицинские центры, участие в их открытии, поддержка нового корпуса для подготовки врачей, участие в запуске промышленного производства, решения по бюджетной устойчивости и сохранению культурного наследия. Это разные направления, но вместе они создают условия для более уверенного развития региона.

И позитивный взгляд здесь вовсе не требует закрывать глаза на трудности. Поддержка не отменяет требовательности – она предполагает, что работа должна продолжаться. Региону помогают решать срочные задачи и одновременно создавать основу для будущего. Именно такая поддержка – конкретная, последовательная, работающая на годы вперёд – и есть по-настоящему значимая.