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Происшествия

Пскович заключён под стражу за убийство пожилого мужчины во время драки в ресторане

Пскович, арестованный за убийство мужчины в драке, остаётся под стражей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Предварительно установлено, что в августе 2026 года в ресторане «Победа» между нетрезвыми мужчинами произошла ссора, в ходе которой пскович избил пожилого мужчину. В итоге потерпевший скончался в больнице.

Пскович обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ.

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство органа следствия о продлении срока содержания псковича под стражей. На судебном заседании обвиняемый просил избрать ему домашний арест. Однако суд продлил срок заключения под стражей до 8 ноября.

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