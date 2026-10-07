Пять тысяч тонн фруктов и ягод ввезли в Псковскую область с начала года

21:22, 07 октября 2026, ПАИ

Пять тысяч тонн фруктов и ягод ввезли через российско-белорусский участок государственной границы в Псковской области с начала года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего с начала года было ввезено 2,6 тысячи тонн фруктов и 2,4 тысячи тонн ягод. В наибольшем объёме были ввезены свежие яблоки (2,6 тысячи тонн), клубника (891 тонна), голубика (642,8 тонны) и малина (421,2 тонны).

Партии подкарантинной продукции, которые прошли фитосанитарный контроль, были допущены ко ввозу в Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Москву, Смоленск и Тверь.