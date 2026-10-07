Суд оштрафовал великолучанина за кражу кофе

21:55, 07 октября 2026, ПАИ

Житель Великих Лук попал под суд за кражу кофе из магазина, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что вечером 17 июля местный житель находился в магазине популярной торговой сети в Великих Луках, откуда украл две упаковки кофе общей стоимостью более 2,5 тысячи рублей. Похищенные товары подсудимый сложил в рюкзак, находящийся у соучастника, и скрылся с места преступления.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину. Материальный ущерб потерпевшей организации он возместил в ходе предварительного следствия.

Суд признал фигуранта виновным в совершении преступления по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору) и назначил ему штраф десять тысяч рублей. В собственность государства также конфискован принадлежащий мужчине мобильный телефон, использованный им при совершении преступления для поддержания связи с соучастником кражи в магазине.

Приговор суда в законную силу не вступил.