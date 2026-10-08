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Общество

До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области сегодня

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области сегодня, 8 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер, умеренный со скоростью 4–9 метров в секунду. Днём синоптики прогнозируют от +12 до +17 градусов.

В Пскове осадков также не ожидается. Температура днём – +14...+16 градусов. Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что районы Псковской области накрыл туман.

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