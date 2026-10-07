Чем лучше всего заедать тревогу, объяснил врач

23:18, 07 октября 2026, ПАИ

Какие продукты следует выбрать, если появилось желание что-то съесть во время приступа тревожности, рассказала нутрициолог Наталья Лясковская. Об этом пишет «Лента.ру».

По словам специалиста, если человеку хочется что-то съесть во время сильной тревожности, то лучше выбрать яблоки или натуральный греческий йогурт без сахара, а не конфеты, шоколад и печенье.

При этом люди нередко заедают не только тревогу, но и раздражение, усталость и перенапряжение. Однако привычка заглушать неприятные эмоции едой может привести к расстройству пищевого поведения, отметила Наталья Лясковская и порекомендовала вместо перекусов прогуляться, заняться физической активностью, почитать приятную книгу, пообщаться с друзьями или принять тёплую ванну.

«Продукта, который способен снизить тревогу, не существует. Нужно разобраться, чем вызвано переживание и есть ли для него реальные основания. Если самостоятельно справиться не получается, стоит обратиться за поддержкой к психологу», – заключила нутрициолог.