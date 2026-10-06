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Врачи объяснили, когда частые походы в туалет связаны со стрессом, а когда с болезнью

Сильное волнение может усиливать позывы к мочеиспусканию, но за частым посещением туалета нередко стоят и болезни мочевыводящих путей. Об этом «Известиям» рассказали уролог Артём Борисик и психолог Анастасия Хелемеля.

По словам Борисика, при стрессе организм выбрасывает гормоны тревоги и мозг начинает острее воспринимать сигналы от пузыря. Даже небольшое количество мочи ощущается как срочная необходимость. Обычно это проходит вместе со снижением волнения, но если стресс длится неделями, нервные окончания становятся чувствительнее и позывы учащаются.

Отличить тревогу от болезни помогает анализ мочи и дневник мочеиспусканий. При цистите появляются жжение, резь, мутная моча, боль внизу живота. При гиперактивном пузыре позывы регулярны, в том числе дома и ночью. Среди других причин – инфекции, уретрит, простатит, диабет.

Привычка ходить в туалет «на всякий случай» закрепляется: пузырь опорожняется при малом наполнении, и позыв возникает всё раньше. Исправить это помогает тренировка пузыря, но только после консультации с врачом.

Психолог Хелемеля отметила, что туалетная тревожность связана с тревожными расстройствами, включая паническое и агорафобию. Туалет становится символом безопасности. Человек начинает постоянно проверять телесные сигналы, из-за чего обычные ощущения воспринимаются как сильный позыв. Постепенно дом может стать единственным безопасным местом. В таком случае нужна помощь психотерапевта, но сначала следует исключить урологические причины.

Борисик советует не откладывать визит к урологу при крови в моче, боли, жжении, температуре, ночных позывах, слабой струе, сильной жажде и необъяснимой потере веса. При слабости или онемении ног нужна немедленная помощь.

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