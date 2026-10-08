В Пустошке пожар повредил кровлю хозяйственной постройки

09:38, 08 октября 2026, ПАИ

В Пустошке произошел пожар в хозяйственной постройке размером 6 на 20 метров, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX









Огнем повреждена кровля по всей площади. Предварительно, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за короткого замыкания.

Пожарные спасли жилой дом и две надворные постройки. На месте работали подразделения пожарной охраны, бригада скорой помощи и сотрудники полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются.