В Пустошке пожар повредил кровлю хозяйственной постройки
В Пустошке произошел пожар в хозяйственной постройке размером 6 на 20 метров, сообщает канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Огнем повреждена кровля по всей площади. Предварительно, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за короткого замыкания.
Пожарные спасли жилой дом и две надворные постройки. На месте работали подразделения пожарной охраны, бригада скорой помощи и сотрудники полиции.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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