Тюрьма грозит иностранцу за использование поддельных водительских прав в Великих Луках

10:46, 08 октября 2026, ПАИ

Гражданин Беларуси предстанет перед судом за использование поддельных водительских прав, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в декабре 2025 года 41-летний гражданин Беларуси через социальные сети купил поддельное водительское удостоверение, чтобы использовать его на территории России.

В мае 2026 года во время езды по одной из улиц в Великих Луках мужчину остановили сотрудники Госавтоинспекции, которым водитель предъявил поддельное удостоверение.

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения). Прокуратура Великих Лук утвердила обвинительный акт.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.