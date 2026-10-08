Спектакль «Козлиная песнь» петербургской «Мастерской» покажут на фестивале в Пскове

12:22, 08 октября 2026, ПАИ

Спектакль петербургского театра «Мастерская» «Козлиная песнь» продолжит программу Всероссийского фестиваля «Наедине со всеми» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Действие разворачивается в Ленинграде 1920-х годов. Философ Тептёлкин и Неизвестный поэт – обломки Серебряного века, которые всё ещё грезят Античностью и Ренессансом, пока вокруг торжествует новый быт. Они запираются в «высокой башне» культуры и не сразу замечают, как она рассыпается под их ногами.

Один из ярких писателей Ленинграда 1920-х Константин Вагинов назвал свой роман «Козлиная песнь», то есть «трагедия». В театре отметили, что этим названием он одновременно наследует высокой традиции и с иронией от неё отстраняется.

Артистка Арина Лыкова подхватывает линию Константина Вагинова и насыщает свою «Козлиную песнь» культурными сюжетами нового времени, где высказываются Курехин, Пригов, Цой, Балабанов.

«То, как проводят время герои «Козлиной песни», очень похоже и на нашу жизнь: мы бродим по городу, обсуждаем друзей и спорим о книгах. И все мы – поэты 1920-х, герои Вагинова, наши современники – все мы части одного бесконечного повествования», – отметила Арина Лыкова.

Спектакль «Козлиная песнь» петербургского театра «Мастерская» на фестивале «Наедине со всеми» покажут в Псковском драмтеатре 16 октября в 19:00.