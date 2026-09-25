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Общество

Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском театре драмы имени Пушкина

К своему 120-летию Псковский академический театр драмы имени Пушкина запускает первый в своей истории фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми». С сентября по декабрь 2026 года на сцене театра будет показано семь работ из разных городов России – музыкальные и драматические, созданные известными театрами и независимыми проектами, сообщают в пресс-службе учреждения культуры.

  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» открылся в Псковском драмтеатре
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Открытие фестиваля состоялось 25 сентября в 18:00 на Большой сцене. Зрители увидели спектакль «Хорошие песни» – творческий проект Александры Урсуляк (Москва).

9 октября в 19:00 на Большой сцене Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» представит спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина».

16 октября в 19:00 на Большой сцене театр «Мастерская» (Санкт-Петербург) покажет спектакль «Козлиная песнь». 22 октября в 19:00 в Новом зале состоится показ спектакля «ЛайкаРоллингСтоун» театра Lusores (Санкт-Петербург).

Также в программе фестиваля спектакль «Клавдия Шульженко. О жизни и любви» (творческий проект Юлии Асоргиной, Санкт-Петербург), который покажут 1 ноября.

15 ноября в 15:00 и 19:00 на Малой сцене будет показан спектакль «Дервиш: человек-кувшин» (творческий проект Раиля Садриева, Буинск).

Также зрители увидят на Большой сцене спектакль «Небесный тапер» (независимый проект, Нижний Новгород).

Организаторы отмечают, что среди спектаклей немало титулованных работ, уже участвовавших в заметных фестивалях и одержавших там значимые победы.

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