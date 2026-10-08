Много снега и постоянные оттепели прогнозируют предстоящей зимой

12:43, 08 октября 2026, ПАИ

Предстоящая зима в России, вероятно, будет переменчивой. При этом пока атмосферные показатели не дают оснований ожидать аномального тепла, рассказал синоптик и администратор проекта «Синоптика» Илья Винштейн, пишет Газета.ru.

По его словам, долгосрочные прогнозы строятся на климатических моделях, которые позволяют определить общие температурные тенденции и особенности атмосферной циркуляции, но не могут точно предсказать погоду на каждый день.

Винштейн отметил, что нынешняя ситуация отличается от зимы 2019–2020 годов, когда наблюдалась выраженная положительная фаза арктической осцилляции. Поэтому оснований уверенно прогнозировать аномально теплую зиму пока нет.

В европейской части России и на Урале, по оценке синоптика, наиболее вероятна частая смена потеплений и похолоданий. Кроме того, зимой ожидается значительное количество осадков.