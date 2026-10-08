Готовимся к холодам: биолог перечислил самые полезные сезонные овощи

13:19, 08 октября 2026, ПАИ

Капуста, кабачки, тыква и свёкла наполнят организм витаминами осенью, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

Осенью созревают многие виды капусты, кабачки, патиссоны, баклажаны, томаты, тыквы, свекла, морковь. И каждый из этих овощей полезен по-своему. Так, кабачки и тыква хороши из-за большого набора микроэлементов и содержания клетчатки, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Биолог также посоветовал закупать такие ягоды, как брусника, клюква, облепиха, черноплодная рябина, шиповник и барбарис.