Лай таксы по утрам довёл трёх великолучан до суда

15:08, 08 октября 2026, ПАИ

Трое жителей Великих Лук пожаловались в суд на соседскую таксу, которая по утрам часами лаяла, скулила и царапала дверь, пока хозяйка была на работе. Великолукский городской суд частично удовлетворил их требования, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

По словам истцов, хозяйка собаки уходила из дома около 5 утра, после чего из квартиры начинался продолжительный лай. Соседи утверждали, что из-за этого долгое время испытывали стресс и не могли нормально спать. Они просили по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда каждому.

Хозяйка таксы не отрицала, что собака может лаять, оставаясь одна. При этом она рассказала, что животному уже 12-13 лет и у него онкологическое заболевание. Женщина пыталась решить проблему: использовала капли «антилай», купила специальный ошейник, обращалась к кинологу и в ветеринарную клинику.

Суд установил, что собака действительно периодически лает в ранние утренние часы, нарушая установленный режим тишины – с 23:00 до 7:00. По мнению суда, это нарушает право соседей на отдых и спокойный сон.

При этом суд учёл, что хозяйка сама не создавала шум и предпринимала меры, чтобы его уменьшить. Поэтому требования удовлетворили лишь частично: каждому из трёх истцов присудили по 1000 рублей моральной компенсации. Кроме того, женщину обязали соблюдать режим тишины и покоя в ночное время.

Решение суда пока не вступило в законную силу.