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Анна Цивилёва высоко оценила работу Псковской области по поддержке ветеранов СВО

Поддержку ветеранов СВО и их семей обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем фонда «Защитники Отечества», статс-секретарём – заместителем министра обороны России Анной Цивилёвой. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MАХ.

Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

По словам Михаила Ведерникова, важное направление работы региона – комплексная реабилитация участников спецоперации. Региональный филиал фонда уже принял почти 100 тысяч обращений, 99% из них получили решение. «Большой объём задач берёт на себя региональный филиал фонда», – отметил губернатор.

Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

На встрече Михаил Ведерников представил проект будущего Центра адаптивной физкультуры и спорта. В Пскове и Печорах планируется построить два комплекса. Создание учреждения поддержал президент России Владимир Путин.

Стороны также обсудили расширение площадок для реабилитационной работы при участии Федерального медико-биологического агентства России. Губернатор предложил разместить один из таких центров в Печорах.

Продолжается и строительство лечебного корпуса военного госпиталя – финансирование на объект уже доведено.

Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

Анна Цивилёва высоко оценила работу Псковской области по помощи ветеранам и их семьям. Как отметил Михаил Ведерников, региональный филиал фонда несколько лет подряд входит в число лучших в стране, а псковские практики распространяются в других регионах России.

Отдельно руководитель фонда поблагодарила всех, кто участвовал в подготовке и проведении фестиваля «Женское сердце России». По её оценке, мероприятие прошло в Пскове на образцовом уровне.

«Спасибо Анне Евгеньевне и всей команде фонда «Защитники Отечества» за неизменную поддержку Псковской области и реализацию на территории нашего региона значимых проектов, направленных на реабилитацию и адаптацию ветеранов СВО», – поблагодарил Михаил Ведерников.

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