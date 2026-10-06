Центр адаптивной физической культуры и спорта в Псковской области будет готов в 2028 году
Центр адаптивной физической культуры и спорта в Псковской области будет готов в 2028 году, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
Заместитель губернатора рассказала, что на создание центра выделен 1 млрд 350 млн рублей. Будет два комплекса – в Пскове и Печорах рядом с паломническим центром Псково-Печерского монастыря.
«Задача стоит завершить строительные работы в 2028 году. Это достаточно сжатый срок для такого проекта. Мы сейчас активно работаем с Минспортом и Российским спортивным фондом. Идёт процесс создания нормативной базы под этот проект», – рассказала Ольга Тимофеева.
Центр станет фактически проектным офисом, который будет контролировать, какие виды спорта необходимо развивать в зависимости от ограничений людей, уточнила заместитель губернатора.
«Ребята возвращаются с СВО, и есть большой запрос на участие в спортивных мероприятиях, тренировках, сейчас мы работаем в этом направлении со спортшколами. Через какое-то время этих мощностей для занятий вернувшихся будет не хватать. Мы проанализировали потребность и посмотрели типовые проекты, доложили губернатору, он одобрил, и теперь мы идём далее», – добавила заместитель губернатора.
Напомним, что тема поддержки ветеранов СВО была поднята Михаилом Ведерниковым на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Инициатива губернатора по созданию центра адаптивных видов спорта получила поддержку главы государства.
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