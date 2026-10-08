Михаил Мишустин поздравил Псковский музей-заповедник с 150-летием

16:52, 08 октября 2026, ПАИ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин направил телеграмму в честь 150-летия со дня основания Псковского музея-заповедника. Торжественное мероприятие проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 8 октября, сообщает корреспондент ПАИ.

«Сегодня Псковский музей-заповедник – это уникальный комплекс и крупнейший научный центр. Череда экспонатов рассказывает о значимых событиях прошлого», – отметил он.

Михаил Мишустин подчеркнул, что благодаря работе музея воссоздаются памятники зодчества, появляются новые экспонаты. «Желаю вам новых успехов и всего самого наилучшего!» – заключил председатель Правительства РФ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ









































Псковский музей-заповедник ведёт свою историю с 1872 года, когда при Псковском статистическом комитете по инициативе Ивана Василёва была создана Археологическая комиссия для организации музея и начался сбор экспонатов. Губернатор Михаил Прутченко выделил две комнаты для экспозиции в Доме Дворянского собрания. Для посетителей музей открыт в 1876 году – это событие является датой основания музея.