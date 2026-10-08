Начался торжественный вечер в честь 150-летия Псковского музея-заповедника

16:12, 08 октября 2026, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника, проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 8 октября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ















В стенах театра собрались сотрудники учреждения, почётные гости, представители органов власти и коллеги из ведущих музеев России.

Псковский музей-заповедник ведёт свою историю с 1872 года, когда при Псковском статистическом комитете по инициативе Ивана Василёва была создана Археологическая комиссия для организации музея и начался сбор экспонатов. Губернатор Михаил Прутченко выделил две комнаты для экспозиции в Доме Дворянского собрания. Для посетителей музей открыт в 1876 году – это событие является датой основания музея.



Фото: из канала «Минкультуры России» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Минкультуры России» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Минкультуры России» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Минкультуры России» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Минкультуры России» в мессенджере МАХ



Фото: из канала «Минкультуры России» в мессенджере МАХ











Праздничная программа вечера объединит торжественную и творческую части. Состоится чествование сотрудников, которые внесли особый вклад в сохранение культурного наследия и развитие музея. Лучшие специалисты будут отмечены ведомственными наградами, почётными грамотами и благодарностями.

Коллектив музея поздравит военный оркестр 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Для гостей и сотрудников музея выступят ведущие творческие коллективы и солисты города Пскова.