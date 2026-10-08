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Псковича оштрафовали за публичную дискредитацию ВС РФ

Жителя Пскова оштрафовали за дискредитацию Вооружённых Сил России, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Фото: ПАИ

Установлено, что 1 сентября в одном из чатов мессенджера «Телеграм» граждан разместил информацию, содержащую утверждения о ведении российскими военными стрельбы по мирным гражданам.

Дело об административном правонарушении было возбуждено по материалам органов безопасности России. Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания международного мира и безопасности). Фигуранту назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

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