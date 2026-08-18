В Пскове суд избрал меру пресечения обвиняемому в дискредитации ВС РФ

20:38, 18 августа 2026, ПАИ

Псковский городской суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в преступлении по части 1 статьи 280.3 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По данным следствия, мужчина разместил в интернете видеозапись, доступную для публичного просмотра. Автор ролика убеждал зрителей в негативном характере целей использования Вооружённых сил РФ и побуждал к противодействию их работе.

Ходатайство начальника СЧ по РОПД СУ УМВД России по Псковской области рассматривалось в отсутствие обвиняемого, так как мужчина объявлен в международный розыск и скрывается от следствия.

С учётом тяжести инкриминируемого деяния, данных о личности мужчины и факта его уклонения от следствия суд постановил заключить его под стражу на срок два месяца. Срок начнёт исчисляться с момента задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции и передачи мужчины правоохранительным органам России.

Ранее сообщалось, что житель Бердянска приговорён к 13 годам колонии за госизмену.