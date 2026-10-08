Три дня соревнований «Школа безопасности» завершились в Пскове

20:55, 08 октября 2026, ПАИ

Трёхдневные ежегодные региональные соревнования «Школа безопасности» завершились в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России.

Участники успешно преодолели семь этапов, включая поисково-спасательные работы на воде, комбинированную пожарную эстафету, клайбинг-контест, полосу препятствий и кросс-эстафету. Также ребята проявили себя в творческих конкурсах «Визитная карточка» и «Конкурс газет».

На каждом этапе соревнований юные спасатели демонстрировали сплочённость: поддерживали друг друга, делились советами и прилагали все усилия, чтобы не подвести команду.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области













Завтра, 9 октября, состоится торжественное закрытие и церемония награждения победителей и призёров соревнований.

Напомним, главная цель соревнований – формирование у обучающихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков в экстремальных ситуациях, патриотическое воспитание и физическое развитие подрастающего поколения.