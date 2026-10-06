Соревнования «Школа безопасности» стартовали в Псковской области

19:54, 06 октября 2026, ПАИ

Торжественное открытие ежегодных региональных соревнований «Школа безопасности» состоялось на базе Псковского агротехнического колледжа сегодня, 6 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области















В течение трёх дней 19 команд юных спасателей со всей области будут бороться за звание лучших.

Участники разделены на две возрастные категории и готовы показать свои навыки в семи дисциплинах (маршрут выживания с элементами ПСР, поисково-спасательные работы на воде, комбинированная пожарная эстафета, клайбинг-контест (скоростной подъём по верёвке), полоса препятствий, кросс-эстафета на 1 км) и в конкурсной программе (визитная карточка и конкурс газет).

«Желаем ребятам выдержки, командного духа и заслуженной победы! Пусть каждый покажет свой максимум!» – отметили в ведомстве.