Представительница сето стала участницей этнофорума в Астрахани

11:34, 09 октября 2026, ПАИ

Представительница коренного малочисленного народа сето из Псковской области Маргарита Зверева приняла участие во Всероссийском форуме молодёжных этноклубов, который прошёл в Астрахани. Об этом ПАИ сообщили в министерстве культуры Псковской области.

Делегатами форума также стали представители активной молодёжи из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Дагестана, Чечни, Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Их объединила общая цель – укрепление взаимодействия в этнокультурной сфере и создание постоянно действующей коммуникационной платформы для обмена лучшими региональными практиками.

Организатором форума выступает региональное отделение Ассамблеи народов России совместно с Астраханским областным научно-методическим центром народной культуры при поддержке общероссийской Ассамблеи народов России, министерства культуры Астраханской области и ГРДНТ имени В. Д. Поленова.