Псковские лидеры Кубка России по ралли выйдут на решающий старт в Альметьевске

10:48, 09 октября 2026, ПАИ

Три спортсмена из Псковской области претендуют на победу в Кубке России по ралли. Финальный этап ралли «Альметьевск» стартует в Татарстане сегодня, 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

В зачёте 1600Н среди штурманов лидирует экс-чемпионка страны псковичка Маргарита Гребёнкина. В этом сезоне она ассистирует Александру Становову из Ярославской области. Вместе они опережают ближайших преследователей на 28 очков. Экипаж Владимира Скрылёва и Александра Басманова, занимающий второе место, пропускает финал. Псковскому экипажу достаточно занять первое или второе место, чтобы гарантированно завоевать трофей.

В том же зачёте выступит ещё один представитель Псковской области – пилот Сергей Соболев. Он идёт на шестом месте, уступая Становову 54 балла. Для победы Соболеву необходимо выиграть гонку, а также чтобы лидер не поднялся выше пятого места, а Сергей Терентьев оказался вне топ-2.

В зачёте 1400Н Псковскую область представляет Андрей Утцов. Он лидирует, но его преимущество над 16-летним Матвеем Михайловым из Москвы всего 28 очков. В этой категории все восемь претендентов на титул стартуют в Альметьевске. Утцову гарантирует трофей только победа. В этом сезоне он выиграл ралли «Золотые купола», «Голубые озёра» и «Белые ночи», а на «900 озёрах» был вторым.

Всего в программе 13 спецучастков общей протяжённостью 106 километров. Трасса проложена в лесах Закамья, отличается техничностью и узкими дорогами. Впервые гонка проходит по грунту. Первый день ралли включает пять спецучастков, второй – восемь. Старт гонки – 9 октября в 13:30 от дворца спорта «Юбилейный» в Альметьевске. Финиш – 10 октября в 17:00.