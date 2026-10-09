Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские лидеры Кубка России по ралли выйдут на решающий старт в Альметьевске

Три спортсмена из Псковской области претендуют на победу в Кубке России по ралли. Финальный этап ралли «Альметьевск» стартует в Татарстане сегодня, 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Экипаж Андрея Утцова. Фото: ASMG

В зачёте 1600Н среди штурманов лидирует экс-чемпионка страны псковичка Маргарита Гребёнкина. В этом сезоне она ассистирует Александру Становову из Ярославской области. Вместе они опережают ближайших преследователей на 28 очков. Экипаж Владимира Скрылёва и Александра Басманова, занимающий второе место, пропускает финал. Псковскому экипажу достаточно занять первое или второе место, чтобы гарантированно завоевать трофей.

В том же зачёте выступит ещё один представитель Псковской области – пилот Сергей Соболев. Он идёт на шестом месте, уступая Становову 54 балла. Для победы Соболеву необходимо выиграть гонку, а также чтобы лидер не поднялся выше пятого места, а Сергей Терентьев оказался вне топ-2.

В зачёте 1400Н Псковскую область представляет Андрей Утцов. Он лидирует, но его преимущество над 16-летним Матвеем Михайловым из Москвы всего 28 очков. В этой категории все восемь претендентов на титул стартуют в Альметьевске. Утцову гарантирует трофей только победа. В этом сезоне он выиграл ралли «Золотые купола», «Голубые озёра» и «Белые ночи», а на «900 озёрах» был вторым.

Всего в программе 13 спецучастков общей протяжённостью 106 километров. Трасса проложена в лесах Закамья, отличается техничностью и узкими дорогами. Впервые гонка проходит по грунту. Первый день ралли включает пять спецучастков, второй – восемь. Старт гонки – 9 октября в 13:30 от дворца спорта «Юбилейный» в Альметьевске. Финиш – 10 октября в 17:00.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

11 октября 2026

Соревнования по фигурному катанию «Осенние встречи»
10 октября 2026

Турнир по нардам прошёл в Пскове
10 октября 2026

Чемпионат и первенство Псковской области по кудо
10 октября 2026

Чемпионат Псковской области по футболу памяти Игоря Осипенко проходит в Порхове
09 октября 2026

Турнир «Нарды без границ» пройдёт в Пскове 10 октября
09 октября 2026

«Играем в лотерею»: Андрей Утцов – о борьбе за победу в финале Кубка России по ралли
09 октября 2026

«Мандраж больше связан с техникой»: Маргарита Гребёнкина – о предстоящем финале Кубка России по ралли
09 октября 2026

Псковские лидеры Кубка России по ралли выйдут на решающий старт в Альметьевске

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...