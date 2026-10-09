Три города Псковской области вошли в список населённых пунктов с необычными названиями

09:57, 09 октября 2026, ПАИ

Сразу три города Псковской области – Дно, Опочка и Пыталово – попали в список населённых пунктов России с самыми оригинальными названиями. Вместе с ними в подборку вошли город Зима в Иркутской области и другие населённые пункты с необычными именами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Рейтинг составили на основе данных Государственного каталога географических названий, оператором которого выступает ППК «Роскадастр».

Помимо псковских городов и Зимы, в список включили Бодайбо в Иркутской области, Кандалакшу в Мурманской области, Называевск в Омской области, Пучеж в Ивановской области, Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе, Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе и Дагестанские Огни в Республике Дагестан.

«Оригинальные названия родных муниципалитетов могут прибавлять будничного позитива людям. Кроме того, такие смешные названия населённых пунктов привлекают внимание людей к более подробному изучению географии собственной страны, традициям русского языка и культуры предков», – отметил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.