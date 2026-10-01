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Хранители времени: Псковский музей-заповедник отметил 150-летний юбилей

8 октября в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника. В стенах театра собрались сотрудники учреждения, почётные гости, представители органов власти и коллеги из ведущих музеев России, чтобы отметить эту знаковую дату. В центре внимания оказалась богатейшая история музея, которая ведёт свой отсчёт с 1872 года, когда по инициативе краеведа Ивана Василёва была создана Археологическая комиссия. Для широкой публики музей открыл свои двери в 1876 году, и именно это событие считается его официальным днём рождения, который с размахом отпраздновали в этот октябрьский вечер.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 10:01, 09 октября 2026, ПАИ
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