Эталонным назвал Михаил Ведерников Псковский музей-заповедник

17:01, 08 октября 2026, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова обратилась с приветственным словом к гостям торжественного мероприятия, посвящённого 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника. Событие проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 8 октября, сообщает корреспондент ПАИ.

«Как говорилось здесь ранее, «При слове «Псков» надо вставать. Хочется также и отдать честь тем людям, которые сделали музей таковым, какой он есть сейчас, – музейщикам всех времён, дат и поколений», – отметила она и зачитала слова поздравления от главы региона Михаила Ведерникова.

Губернатор передал присутствующим самые добрые слова и пожелания. Он отметил, что Псковский музей-заповедник – один из старейших музеев России с уникальным фондом: иконы, фрески, полотна Репина, Шагала, Айвазовского и других. «Ваш профессионализм позволяет воплощать в жизнь самые смелые идеи, и это всегда яркие события в культурной жизни региона», – заметил он и поблагодарил сотрудников и всех причастных за самоотдачу.

«Благодаря вам учреждение остаётся эталонным музеем в России. С юбилеем!» – заключил Михаил Ведерников.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ









































Псковский музей-заповедник ведёт свою историю с 1872 года, когда при Псковском статистическом комитете по инициативе Ивана Василёва была создана Археологическая комиссия для организации музея и начался сбор экспонатов. Губернатор Михаил Прутченко выделил две комнаты для экспозиции в Доме Дворянского собрания. Для посетителей музей открыт в 1876 году – это событие является датой основания музея.