Как перестать тревожиться, расскажут психологи в программе «Анамнез»

10:17, 09 октября 2026, ПАИ

Психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина и медицинский психолог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Анна Архирий станут гостями программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 9 октября.

Почему многие начинают тревожиться именно вечером, когда все дела сделаны и наступает тишина? Какой этаж считается самым комфортным для жизни с точки зрения психологии и почему? Почему именно осенью обостряется не только тоска, но и тревожность, и даже панические атаки? Каких чувств или мыслей мы избегаем, когда бесконечно листаем ленту смартфона? Почему некоторые люди после тяжёлых потрясений становятся сильнее, а кто-то ломается навсегда? Какой один конкретный навык реально улучшает психическое здоровье?



Об этом и не только – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляция – на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».