Затащил на кладбище: изнасиловавший ребёнка житель Псковской области получил 15 лет тюрьмы

11:24, 09 октября 2026, ПАИ

Жителя Псковской области приговорили к тюремному заключению за изнасилование ребёнка, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Установлено, что вечером 29 декабря 2011 года житель Опочки на улице Рабочей встретил проходящих мимо женщину и её девятилетнюю внучку. Мужчина схватил девочку за капюшон куртки и потащил в сторону. Его пыталась остановить бабушка, но мужчина несколько раз ударил её кулаками, от чего женщина упала.

После этого опочанин притащил ребёнка в безлюдное место на Покровском кладбище, несколько раз ударил её кулаками по телу и изнасиловал.

Опочецкий районный суд признал опочанина виновным в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Ему назначили лишение свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год с установлением ограничений.

Приговор не вступил в законную силу.