Более полутора миллионов рублей лишились жительницы Псковской области из-за мошенников
Жительницы Великих Лук и Невеля стали жертвами мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, 8 октября злоумышленники под видом сотрудников государственных органов и биржевых аналитиков обманули двух жительниц региона.
В результате противоправных действий женщины лишились более 1,5 миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Ведётся следствие.
Ранее в ФСБ объяснили, как мошенники вербуют для обслуживания сим-боксов.
Более полутора миллионов рублей лишились жительницы Псковской области из-за мошенников
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