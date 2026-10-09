Более полутора миллионов рублей лишились жительницы Псковской области из-за мошенников

12:08, 09 октября 2026, ПАИ

Жительницы Великих Лук и Невеля стали жертвами мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 8 октября злоумышленники под видом сотрудников государственных органов и биржевых аналитиков обманули двух жительниц региона.

В результате противоправных действий женщины лишились более 1,5 миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Ведётся следствие.

Ранее в ФСБ объяснили, как мошенники вербуют для обслуживания сим-боксов.