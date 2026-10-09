Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов спецпожарной охраны с профессиональным праздником

13:41, 09 октября 2026, ПАИ

День специальной пожарной охраны МЧС России отмечается в стране сегодня, 9 октября. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Он напомнил, что в этот день в 1947 году было создано подразделение, призванное обеспечивать защиту стратегически важных объектов страны.

Сегодня сотрудники специальной пожарной охраны несут службу на предприятиях атомной, ядерной, ракетно-космической и оборонной промышленности, в закрытых административно-территориальных образованиях, научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, на космодромах и объектах высших органов государственной власти.

Губернатор отметил, что это работа, требующая исключительной ответственности, выдержки, дисциплины и готовности к действиям в самых сложных условиях. От профессионализма личного состава зависит безопасность людей и бесперебойная работа ключевых объектов государства.

Михаил Ведерников пожелал сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, благополучия, спокойных дежурств, уверенности в своих силах и успехов в службе.