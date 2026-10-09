Проект «Помогаем вместе» реализуют в Псковской области

17:26, 09 октября 2026, ПАИ

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» по Псковской области реализует проект «Помогаем вместе», поддержанный Фондом президентских грантов. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества».

Проект помогает социальным координаторам фонда повышать профессиональные знания, разбирать сложные юридические ситуации и получать психологическую поддержку.

Вместе со специалистами они разбирают реальные ситуации, ищут решения сложных вопросов, передают практические знания, которые помогают в ежедневной работе. Особенно важна эта поддержка для координаторов в муниципальных округах, где не всегда есть возможность быстро получить необходимую юридическую помощь.

Главная цель работы – улучшить помощь семьям участников СВО и ветеранам боевых действий.