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Общество

Проект «Помогаем вместе» реализуют в Псковской области

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» по Псковской области реализует проект «Помогаем вместе», поддержанный Фондом президентских грантов. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества».

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Проект помогает социальным координаторам фонда повышать профессиональные знания, разбирать сложные юридические ситуации и получать психологическую поддержку.

Вместе со специалистами они разбирают реальные ситуации, ищут решения сложных вопросов, передают практические знания, которые помогают в ежедневной работе. Особенно важна эта поддержка для координаторов в муниципальных округах, где не всегда есть возможность быстро получить необходимую юридическую помощь.

Главная цель работы – улучшить помощь семьям участников СВО и ветеранам боевых действий.

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