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Росфинмониторинг запустил кампанию «Стопдроп» против вовлечения молодёжи в преступные схемы

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) совместно с АНО «Национальные приоритеты» запустила информационную кампанию «Стопдроп», направленную на противодействие дроперству – предоставлению банковских карт за вознаграждение для перевода преступных денег.

В 2025 году среднемесячный объём операций лиц с признаками дропов оценивался в 4,4 млрд рублей. За год в незаконных схемах было задействовано более 800 тысяч физических лиц, при этом от 50 до 70 % из них – молодые люди до 25 лет. Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, около половины опрошенных молодых людей не знакомы с термином «дроперство», хотя 70 % регулярно сталкиваются с предложениями сомнительного быстрого заработка.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин подчеркнул, что передача банковских карт или реквизитов счетов третьим лицам нередко воспринимается молодёжью как безобидная подработка, однако за этим всегда стоит криминал – от мошенничества до финансирования терроризма. Он отметил, что кампания призвана сформировать у подрастающего поколения устойчивый иммунитет к сомнительным предложениям.

В рамках кампании запущен лендинг «Стопдроп.РФ» с информацией о механизмах дроперства и способах защиты. Также в интернете транслируется серия видеороликов «Безобидные стишки», где тексты, стилизованные под детские стихотворения, раскрывают тяжёлые последствия участия в противоправных схемах.

Отмечается, что системная работа с молодёжью ведётся и по линии Международной олимпиады по финансовой безопасности, проводимой с 2021 года по поручению президента РФ. Победители получают льготы при поступлении в вузы и возможность стажироваться в профильных госструктурах. В 2024 году по инициативе финалистов учреждено Международное движение по финансовой безопасности, координируемое через цифровую платформу «Содружество».

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