В России будет создан суверенный ИИ в системе образования

14:00, 09 октября 2026, ПАИ

Министерство просвещения России приняло решение разработать суверенный искусственный интеллект для системы образования. Сейчас ведомство выбирает технологического партнёра, который займётся реализацией проекта. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

Идею создать нейросеть для образовательной сферы ранее предложил президенту России Владимиру Путину лауреат конкурса «Учитель года – 2026», учитель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Глава государства поддержал инициативу, после чего Кравцов пообещал, что министерство займётся её реализацией.

«Мы уже приняли решение по итогам ответа президента на вопрос учителя о создании своего суверенного искусственного интеллекта в системе образования. Сейчас мы выбираем технологического партнёра, и у нас будет создан наш искусственный интеллект», – заявил Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса».