Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России будет создан суверенный ИИ в системе образования

Министерство просвещения России приняло решение разработать суверенный искусственный интеллект для системы образования. Сейчас ведомство выбирает технологического партнёра, который займётся реализацией проекта. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Идею создать нейросеть для образовательной сферы ранее предложил президенту России Владимиру Путину лауреат конкурса «Учитель года – 2026», учитель информатики из Тверской области Алексей Морозов. Глава государства поддержал инициативу, после чего Кравцов пообещал, что министерство займётся её реализацией.

«Мы уже приняли решение по итогам ответа президента на вопрос учителя о создании своего суверенного искусственного интеллекта в системе образования. Сейчас мы выбираем технологического партнёра, и у нас будет создан наш искусственный интеллект», – заявил Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 октября 2026

Дожди и сильный ветер ожидаются в Псковской области 10 октября
09 октября 2026

Стартовали XVI Псковские межрегиональные краеведческие чтения
09 октября 2026

В России будет создан суверенный ИИ в системе образования
09 октября 2026

Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов спецпожарной охраны с профессиональным праздником
09 октября 2026

Росфинмониторинг запустил кампанию «Стопдроп» против вовлечения молодёжи в преступные схемы
09 октября 2026

Делегация Псковской области участвует во Всероссийской неделе охраны труда
09 октября 2026

Псковский бренд «8 мерч» поддержали на интенсиве в Москве
09 октября 2026

Движение через железнодорожный переезд на улице Крестьянской в Дно ограничат 15 октября

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...