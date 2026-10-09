Псковичам доступна виртуальная выставка, посвящённая похищенным коллекциям крымских музеев

18:53, 09 октября 2026, ПАИ

Виртуальная выставка «Золото и тайны Чёрного моря: похищенные коллекции крымских музеев» познакомит с археологическим наследием Крыма, историей его изучения и судьбой коллекций, представленных на международных выставках в Бонне и Амстердаме в 2013–2014 годах и не вернувшихся в фонды крымских музеев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставка покажет Крым как место встречи греческой, скифской, сарматской и готской культур. Следы этих связей сохранились в художественных образах, ремесленных технологиях и предметах повседневности.

Идея международного выставочного проекта возникла после изучения и реставрации китайских лаковых шкатулок из Усть-Альминского некрополя. Вокруг этих редких находок объединили памятники из музейных собраний Крыма, Киева и Одессы. В 2013 году выставку принял Рейнский региональный музей в Бонне, а в феврале 2014 года она открылась в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

После завершения проекта предметы из киевского и одесского собраний были возвращены Украине, а коллекции крымских музеев остались в Нидерландах. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил передать все экспонаты Украине. Крымские музеи обжаловали это решение. Тем не менее все предметы, принадлежащие четырём музеям Крыма, перевезли в Национальный музей истории Украины.

В 2026 году было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Нидерландов, Украины и Музея Алларда Пирсона. Следствие квалифицирует произошедшее по части 2 статьи 164 УК РФ как хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность, совершённое организованной группой, и по статье 190 УК РФ о невозвращении культурных ценностей на территорию России в установленный срок. Российская Федерация последовательно отстаивает право на возвращение коллекций законным владельцам.

Ознакомиться с выставкой все желающие могут на сайте музея.

Напомним, что 8 октября в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 150-летию со дня основания Псковского музея-заповедника. В стенах театра собрались сотрудники учреждения, почётные гости, представители органов власти и коллеги из ведущих музеев России, чтобы отметить эту знаковую дату. Фоторепортаж можно увидеть по ссылке.