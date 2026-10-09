Психолог из Пскова: Взрослые страхи тянутся из детства
Зачастую страхи, которые мешают во взрослом возрасте, внушаются родителями ещё в детстве, пояснила медицинский психолог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Анна Архирий в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Если гиперопека и одёргивания не прекращаются в течение всего детства, то во взрослом возрасте это проявится», – отметила Анна Архирий.
Также появлению страхов способствует травмирующий опыт. «Часто при разборе фобий мы выходим именно на детскую психотравму», – констатировала психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина.
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