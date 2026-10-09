Психолог из Пскова: Взрослые страхи тянутся из детства

15:34, 09 октября 2026, ПАИ

Зачастую страхи, которые мешают во взрослом возрасте, внушаются родителями ещё в детстве, пояснила медицинский психолог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Анна Архирий в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Если гиперопека и одёргивания не прекращаются в течение всего детства, то во взрослом возрасте это проявится», – отметила Анна Архирий.

Также появлению страхов способствует травмирующий опыт. «Часто при разборе фобий мы выходим именно на детскую психотравму», – констатировала психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина.