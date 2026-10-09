Как бороться с осенней апатией, рассказали псковские психологи

16:35, 09 октября 2026, ПАИ

Сокращение светового дня и плохая погода влияют на состояние психики. Требуются дополнительные силы, чтобы конструировать свой день по-новому, пояснила медицинский психолог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Анна Архирий в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Серотонин падает, мелатонин повышается, бороться с этим можно, насыщая свою повседневность, одежду и обстановку яркими красками. Калории – тепло и энергия, поэтому так хочется чего-то жирного и сладкого. Можно носить с собой чай или кофе. Это тепло в руках, это забота о себе и успокоение. Всё это помогает бороться с сезонным аффективным расстройством», – рассказала психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина.

Также специалист порекомендовала находить радость в общении с приятными людьми, любимом хобби, путешествиях в тёплые края.